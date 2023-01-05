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Укрзалізниця запустила безконтактну оплату проїзду на 17 станціях Київської міської електрички

Четвер, 5 січня 2023, 10:00 - Анастасія Жарикова

АТ "Укрзалізниця" спільно з міською владою Києва запустила безконтактну оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Валідатори з функцією безконтактної оплати встановлені на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська.

Для сплати проїзду достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора. Щоб підтвердити здійснення оплати – треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які найближчими тижнями поступово з’являться у всіх касирів.

Також пасажири Київської кільцевої електрички можуть також зручно купувати квитки в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

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