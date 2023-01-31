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ООН працює над подальшим продовженням "зернової ініціативи"

Вівторок, 31 січня 2023, 16:23 - Анастасія Жарикова

Над продовженням чорноморської зернової ініціативи триває робота, її не заблоковано.

Про це заявила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо", - сказала Браун.

Вона додала, що є складнощі, але над ними триває робота. Однак підкреслила, що ініціатива" може робити більше".

"Ми не можемо дозволити їй закінчитися…Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може", - підкреслила координаторка.

Браун нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.

"Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів", - сказала вона.

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Нагадуємо:

У рамках "зернової ініціативи" 18 суден за тиждень експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси - це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень. Зберігається критично низький показник виходу суден з портів.

ООН зерно продовольство порти
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