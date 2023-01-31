ООН працює над подальшим продовженням "зернової ініціативи"
Над продовженням чорноморської зернової ініціативи триває робота, її не заблоковано.
Про це заявила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо", - сказала Браун.
Вона додала, що є складнощі, але над ними триває робота. Однак підкреслила, що ініціатива" може робити більше".
"Ми не можемо дозволити їй закінчитися…Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може", - підкреслила координаторка.
Браун нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.
"Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів", - сказала вона.
Нагадуємо:
У рамках "зернової ініціативи" 18 суден за тиждень експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси - це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень. Зберігається критично низький показник виходу суден з портів.