У РФ перестав відкриватися сервіс підписки на еротичний контент OnlyFans

У Росії перестав відкриватися сайт сервісу підписки на еротичний контент OnlyFans: при спробі зайти на сайт відображається повідомлення про помилку сервера 403 Forbidden, яке означає обмеження доступу.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані сервісу 2ip.ru.

Зазначається, що доступ до OnlyFans закрито для всіх російських IP-адрес, тоді як у США, Великій Британії, Німеччині та інших країнах сайт працює у звичайному режимі.

Офіційно про обмеження доступу до сайту для користувачів із Росії OnlyFans не заявляв.

У лютому минулого року, після початку російського вторгнення в Україну, компанія обмежила виплати для авторів контенту з Росії та Білорусі.

У коментарі The Daily Beast прес-служба сервісу пояснила рішення складнощами в обслуговуванні рахунків творців контенту з цих країн.

Представник сервісу тоді запевнив, що гроші на рахунках російських і білоруських авторів "залишаться в цілості" до того моменту, "коли їх можна буде знову зняти".

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OnlyFans - cайт, де знаменитості, секс-працівники та учасники фільмів для дорослих публікують свої відеозаписи і фотографії, а їхні підписники платять щомісячну плату за доступ до контенту.

У 2021 році американський Forbes писав, що власник популярного у виробників еротичного контенту сервісу підписки на контент OnlyFans Леонід Радвінський з українським корінням став доларовим мільярдером - Forbes оцінив його статки в 1,8 млрд дол.

OnlyFans створив в 2016 році британський підприємець Тімоті Стоклі.

Платформа бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна, насамперед, за рахунок розваг для дорослих і еротичного контенту.

Економічна правда