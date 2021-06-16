Власник сервісу OnlyFans з українським корінням став доларовим мільярдером – Forbes

Леонід Радвінський

Власник популярного у виробників еротичного контенту сервісу підписки на контент OnlyFans Леонід Радвінський став доларовим мільярдером - Forbes оцінив його статки в 1,8 млрд дол.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що 39-річний Радвінський володіє 75% акцій компанії Fenix International, в структуру якої входить OnlyFans.

Видання пише, що OnlyFans створив в 2016 році британський підприємець Тімоті Стоклі, який зараз займає пост гендиректора компанії.

Платформа бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна, насамперед, за рахунок розваг для дорослих і еротичного контенту.

Forbes зазначає, що сервіс OnlyFans почав стрімко набирати популярність під час пандемії.

Так, у минулому році виручка OnlyFans зросла на 540% в річному вимірі та становила 400 млн дол.

При цьому, кількість користувачів, які платять за підписку, зросла більш ніж на 500%, до 82 млн осіб, а кількість активних авторів збільшилась до 1,6 млн осіб.

Видання пише, що біографія підприємця до купівлі OnlyFans майже невідома, але повідомлялось, що він народився в Одесі.

Forbes з'ясував, що на початку 2000-х років він керував "невеликою імперією" веб-сайтів з порнопосиланнями.

Зазначається, що бізнесмен заробляв, стягуючи з партнерів (власників аналогічних веб-сторінок і порносайтів) плату за кожен клік.

Forbes пише, що цей бізнес був прибутковим - за даними позову, поданого компанією Радвінского Cybertania до реєстратора доменів Verisign, один з таких сайтів приносив до 5 тис дол щодня і близько 1,8 млн дол за рік.

Підприємець не відповів на запит видання, представник OnlyFans відмовився від коментарів.

Водночас на особистому сайті Радвінського йдеться, що він - інвестор, меценат та прихильник вільного програмного забезпечення.

На сайті йдеться, що він "приєднується до талановитих команд підприємців та інженерів у всьому світі, які створюють нове покоління інтернет-додатків та послуг".

Також на сайті повідомляється, що Радвінський з 2018 року активно займається технологіями з відкритим кодом і вклав у цю сферу понад 3 мільйони доларів.

На особистому сайті Радвінского також йдеться, що він - "іммігрант з України в першому поколінні".

Економічна правда