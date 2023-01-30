Мережа АЗС "Укрнафта" запускає власну паливну картку та талони

ПАТ "Укрнафта" запускає власну паливну картку, масовий випуск очікується з лютого.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

Він розповів, що спочатку картка буде доступна для військових, споживачів критичної інфраструктури та юридичних осіб, але в планах компанії також розвиток послуги для населення.

"Картка UKRNAFTA дає можливість закупити прогнозовану кількість якісного пального на день, місяць чи рік роботи наперед. Також за її допомогою можна оперативно змінювати ці обсяги в залежності потреби", – зазначив Корецький.

Керівник компанії додав, що разом з паливною карткою також планується випуск власних скретч-карток (талонів).

"Відтепер "Укрнафта" зможе надавати послуги з попередньо оплаченого продажу пального, незалежно від третіх осіб, що зробить сервіс та обслуговування таких програм більш стійким та надійним", – впевнений директор ПАТ.

Оформити заявку на картку та талони UKRNAFTA можна, звернувшись до комерційного підрозділу компанії за адресою: naftacards@ukrnafta.com.

ВІДЕО ДНЯ

Що стосується використання придбаних раніше паливних карток у компанії ТОВ "Укрнафта-Постач", ПАТ "Укрнафта" продовжує перемовини з емітентами паливної програми "Авіас"/Energy щодо виконання зобов'язань з обслуговування їхніх скретч-карток.

В "Укрнафті" висловили сподівання, що ситуація буде вирішена вже найближчим часом.

Нагадуємо:

Мережа автозаправних станцій Ukrnafta з п’ятниці, 23 грудня, тимчасово призупинила прийом паливних карток "Авіас".





