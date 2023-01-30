Найбільша економіка єврозони різко уповільнилась наприкінці минулого року

Німеччина, найбільша економіка Євросоюзу, скоротилася в останньому кварталі 2022 року на 0,2% порівняно з третім кварталом року, а в річному вимірі показала невелике зростання.

Про це повідомляє Financial Times.

Валовий внутрішній продукт Німеччини впав на 0,2% у четвертому кварталі 2022 року, порівняно з третім кварталом. Такий результат є різким уповільненням порівняно зі зростанням на 0,5% у третьому кварталі торік.

"Після того, як німецька економіка добре трималася протягом перших трьох кварталів, незважаючи на складні умови, економічне виробництво дещо знизилося в четвертому кварталі", – повідомило німецьке статистичне відомство Destatis.

У першій публікації Destatis не наводить розбивку ВВП за секторами, але зазначає, що ключовим фактором скорочення були приватні споживчі витрати. Причиною цьому є високі ціни на газ і високі ставки Європейського центробанку, що послаблює попит в країні.

У річному вимірі ВВП країни у четвертому кварталі зріс на 1,1% – повільніше, ніж +1,3%, яких очікували опитані Reuters економісти.

За словами старшої європейської економістки Capital Economics Франциски Пальмас, німецька економіка, з огляду на підвищення процентних ставок і збереження високих цін, "в кращому випадку залишиться на рівні першої половини 2023 року, а після цього зростатиме дуже повільно".

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