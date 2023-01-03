Київ повертається до графіків відключення світла

Столиця повертається до стабілізаційних графіків відключення світла.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Twitter.

У відповідях користувачам Коваленко зазначив, що споживачі "виходять зі свят", а відтак росте споживання. Як наслідок, зростатиме дефіцит в енергосистемі, проте буде змога проводити відключення для її балансування за графіками.

Сьогодні Київ повертається до стабілізаційних графіків January 3, 2023

Нагадуємо:

Завдяки теплій погоді споживання в Україні знизилося, а електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження, тож до 14:00 вівторка обмеження споживання не застосовуються. У другій половині доби передбачені планові відключення.