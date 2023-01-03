Київ повертається до графіків відключення світла
Вівторок, 3 січня 2023, 14:57 -
Столиця повертається до стабілізаційних графіків відключення світла.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Twitter.
У відповідях користувачам Коваленко зазначив, що споживачі "виходять зі свят", а відтак росте споживання. Як наслідок, зростатиме дефіцит в енергосистемі, проте буде змога проводити відключення для її балансування за графіками.
Сьогодні Київ повертається до стабілізаційних графіків— Сергій Коваленко (@sergeykovalenko) January 3, 2023
Нагадуємо:
Завдяки теплій погоді споживання в Україні знизилося, а електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження, тож до 14:00 вівторка обмеження споживання не застосовуються. У другій половині доби передбачені планові відключення.
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