Україна хоче стати асоційованим членом ОЕСР цьогоріч

Україна прагне вже цьогоріч отримати статус асоційованого члена Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це розповів голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, на початку грудня делегація Служби взяла участь у засіданні Комітету регуляторної політики ОЕСР у Парижі. У ході зустрічі з керівництвом українська сторона запропонувала своє бачення того, як організація може допомогти Україні.

"Зараз важко сказати, коли наша держава приєднається до ОЕСР, але інтеграція йде широкими кроками. Зі свого боку ми зробимо все можливе, аби вже цього року Україна стала асоційованим членом. Наша бачення дерегуляційної політики цілком співпадає з ключовими напрямками регуляторного Комітету ОЕСР", – розповів Кучер.

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