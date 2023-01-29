Продаж смартфонів у Китаї за 2022 рік досяг десятирічного мінімуму

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Продажі смартфонів у Китаї у 2022 році зменшились на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало найбільшим падінням у секторі за десятиліття.

Про це йдеться в досліджені IDC, передає Reuters.

"Загальна кількість відвантажених пристроїв становила 286 мільйонів, порівняно з 329 мільйонами у 2022 році.

Це означає, що загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року, і вперше з того часу річний обсяг продажів впав нижче 300 мільйонів", – йдеться в повідомленні.

Виробник телефонів Android Vivo був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%. Однак загальні поставки впали на 25,1% в порівнянні з минулим роком.

Honor став другим найбільш продаваним брендом з зростанням поставок більш ніж на 34%, хоча і з низької бази.

Apple була третім найпродаванішим брендом телефонів у 2022 році разом з Oppo.

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Суворий контроль за COVID-19 у Китаї, який посилився навесні 2022 року в кількох містах, сильно вплинув на його економіку, яка минулого року впала до одного з найгірших рівнів майже за півстоліття.

Падіння продажів смартфонів у Китаї відобразило показники сектора в усьому світі. За даними IDC, у 2022 році глобальні поставки смартфонів досягли 1,2 мільярда, що є найнижчим показником з 2013 року та впало понад 11% у річному обчисленні.

Нагадаємо:

Apple завоювала найбільшу квартальну частку ринку в Китаї, попри збої через коронавірус та глобальне економічне сповільнення.