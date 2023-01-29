Шольц у Чилі домовляється про літій для електрокарів Mercedes-Benz та Volkswagen

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує під час своєї поїздки до Латинської Америки домовитись про додаткові поставки літію, який необхідний автомобільним гігантам, таким як Mercedes-Benz Group і Volkswagen, для акумуляторів електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чилі є другим за величиною постачальником літію у світі після Австралії, і значна частина його виробництва зараз поглинається Китаєм.

Шольц, який зустрінеться з президентом Чилі Габріелем Боріком у цю неділю в Сантьяго, хоче отримати більшу частку для найбільшої економіки Європи, за словами людей, знайомих з планами.

Агентство додає, що стратегія Німеччини щодо залучення Чилі полягає в тому, щоб більша частина виробничого процесу базувалася на місцевому рівні та сприяла тому, щоб видобуток і перероблення менш шкодили навколишньому середовищу.

Уряд Німеччини буде прагнути зробити пропозицію Чилі, яка буде більш привабливою, ніж угода з Китаєм.

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