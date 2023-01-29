Один з блоків ТЕС виведено в ремонт, усі області отримали зменшені ліміти

В Україні станом на ранок неділі 29 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит, з технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, через що до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Споживання електроенергії в країні залишилось й та тому рівні, що й в суботу. Проте обсяг виробленої електроенергії в системі знизився внаслідок введення в ремонт одного з блоків ТЕС. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Додається, що наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення.Триває відновлення планової схеми живлення регіону.

Нагадаємо:

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.



