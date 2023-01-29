УЗ на 25% скоротила витрати, закупивши напряму газ для своїх промпідприємств

"Енерго Збут Транс", яка є компанією-трейдером АТ "Укрзалізниці", в січні цього року закупила природний газ для потреб виробничих підприємств компанії без приватних посередників за нижчою на 25% ціною ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

У січні ціна за природний газ, який закупили для потреб УЗ склала 18,6 тис гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ).

"Для цього ми вже усунули зайвих посередників та спростили процедури закупівель Укрзалізницею електрики та нафтопродуктів, а також завершуємо ці процедури для природного газу.

Завдяки цьому вивільнили додаткові кошти, які Укрзалізниця направила на розвиток власної інфраструктури та парку рухомого складу" – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що наступним кроком компанії стануть прямі закупівлі природного газу у видобувників вже безпосередньо для потреб самого АТ "Укрзалізниця".

Додається, що в 2021 році Укрзалізниці було дозволено закуповувати електроенергію у Енергоатома та інших суб'єктів Державної генерації на період до 3-х років за спеціальною спрощеною процедурою.

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Окрім цього, в 2022 році Уряд дозволив Укрзалізниці здійснювати напряму закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" повністю завершила угоду щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.