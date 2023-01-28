Ринкова вартість Intel впала на рекордні 8 мільярдів доларів: деталі

Ринкова вартість акцій Intel Corp зменшилась приблизно на 8 млрд доларів через прогнози втрати прибутку, оскільки американський виробник мікросхем побоюється зниження попиту на ринку персональних комп'ютерів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія спрогнозувала несподіваний збиток у першому кварталі, а її прогноз доходів виявився на 3 мільярди доларів нижчим за очікування, оскільки вона також боролася з уповільненням зростання в бізнесі центрів обробки даних.

Акції Intel впали на 6,4%, в той час як акції конкурентів Advanced Micro Devices (AMD) та Nvidia (NVDA) завершили сесію з ростом на 0,3% та 2,8% відповідно. Постачальник Intel KLA Corp знизився на 6,9% після свого невтішного прогнозу.

Поганий прогноз підкреслює проблеми, з якими стикається головний виконавчий директор компанії Пат Гелсінгер, який намагається відновити домінування Intel у секторі шляхом розширення контрактного виробництва та будівництва нових заводів у США та Європі.

Компанія неухильно втрачає частку ринку на користь таких конкурентів, як AMD, яка використовує контрактних виробників мікросхем, таких як тайванська TSMC, для виготовлення чіпів, що випереджають технології Intel.

Intel, яка планує скоротити витрати на 3 млрд доларів цього року, отримала 7,7 млрд доларів готівки від операцій в четвертому кварталі і виплатила дивіденди в розмірі 1,5 млрд доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з оцінками витрати компанії у 2023 році складуть близько 20 млрд доларів, аналітики вважають, що компанія повинна розглянути питання про скорочення дивідендів.

Також читайте: Батько чипів: як засновник TSMC вивів Тайвань на технологічну мапу світу

Нагадаємо:

Корпорація Intel відмовилася від своєї початкової мети відкрити фабрику мікросхем у східному німецькому місті Магдебург у першій половині 2023 року, оскільки вимагає більше державних субсидій.