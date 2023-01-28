В енергосистемі зберігається значний дефіцит, найскладніша ситуація на Одещині – "Укренерго"
Станом на ранок суботи 28 січня в енергосистемі дещо зменшилось споживання, проте дефіцит електроенергії залишається значним, наразі найскладніша ситуація в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком об’єктам високовольтної мережі. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", – йдеться в повідомленні.
В компанії зазначають, що наразі найскладніша ситуація в Одеській області, через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.
Нагадаємо:
Під час останньої масованої атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України 26 січня було пошкоджено п’ять високовольтних підстанцій.
Російські загарбники збираються налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії.
Економічна правда