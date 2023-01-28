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В енергосистемі зберігається значний дефіцит, найскладніша ситуація на Одещині – "Укренерго"

Субота, 28 січня 2023, 10:50 - Ігор Пилипів

Станом на ранок суботи 28 січня в енергосистемі дещо зменшилось споживання, проте дефіцит електроенергії залишається значним, наразі найскладніша ситуація в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

"Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком об’єктам високовольтної мережі. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", – йдеться в повідомленні. 

В компанії зазначають, що наразі найскладніша ситуація в Одеській області, через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.  

Нагадаємо:

Під час останньої масованої атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України 26 січня було пошкоджено п’ять високовольтних підстанцій.

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