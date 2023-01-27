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Уряд залучить кошти з фонду відновлення на фінансування програми "єРобота"

П'ятниця, 27 січня 2023, 18:55 - Анастасія Жарикова

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю розширив джерела фінансування програми "єРобота".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Глава уряду зазначив, що завдяки програмі було створено понад 2 тисячі бізнесів по всій країні.

"Сьогодні ми розширили джерела її фінансування. У Нацбанку створено спеціальний рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки". Пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми єРобота", – додав Шмигаль.

За словами прем’єра, це дасть змогу заснувати та розширити десятки переробних підприємств та створити тисячі нових робочих місць.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміни до порядків надання грантів за програмою "єРобота".

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