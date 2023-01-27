Акції BuzzFeed зросли на 120% на тлі новин про впровадження технологій OpenAI

Акції медіакомпанії BuzzFeed зросли 26 січня на 120% на новині про впровадження технологій американської лабораторії штучного інтелекту OpenAI, а капіталізація компанії наблизилася до $300 млн.

Про це пише Bloomberg.

На премаркеті 27 січня акції зросли на 19%.

Котирування BuzzFeed почали зростати після новини про те, що з 2023 року видання використовуватиме технології від OpenAI - вони допоможуть підвищити ефективність створення контенту (зокрема відео), поліпшити ігрові вікторини та рекомендаційну систему.

"Ви побачите, як контент, натхненний штучним інтелектом, перейде від стадії досліджень і розробок до частини нашого основного бізнесу", - писав у своєму зверненні на сайті BuzzFeed співзасновник і генеральний директор видання Джон Перетті.

Він додав, що прориви в галузі ШІ відкриють "нову еру творчості".

Зростання акцій BuzzFeed 26 січня стало рекордним із моменту початку торгів паперами компанії на біржі 2021 року, додає агентство.

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Улітку того самого року Перетті говорив, що BuzzFeed зосередився на фінансових показниках, щоб реалізувати свої прогнози і вирости в прибуткову компанію. За підсумками 2021 року видання повідомило про виручку в розмірі $398 млн ($321 млн 2020 року). Доходи зросли за рахунок двох придбань - цифрових медіакомпаній HuffPost і Complex Networks.

OpenAI - американська компанія, яка займається розробкою і ліцензуванням технологій на основі машинного навчання. Серед продуктів компанії - чат-бот ChatGPT, у якому користувач може отримувати відповіді на поставлені запитання, пояснення, створювати вірші, оповідання та есе на задану тему, працювати з кодом тощо.

Нагадаємо:

Microsoft підтвердила "багатомільярдні інвестиції" у OpenAI, розробника боту ChatGPT, адже вбачає у системах штучного інтелекту можливість трансформувати свою бізнес-модель та технологічні продукти.

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Економічна правда