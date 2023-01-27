У ДТЕК розповіли, який дефіцит електроенергії існує в пікові години та як його намагаються скоротити

В пікові години дефіцит електроенергії в Україні становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що способами, які дадуть змогу зменшити цей дефіцит, є відновлення генерації та мереж, імпорт електроенергії та звільнення з окупації генерувальних підприємств. Потужність цих підприємств становить близько 10 ГВт.

"Імпорт дасть можливість заживити промислових споживачів. Він критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди отримували б більше електроенергії", – додав Сахарук.

За його словами, вже найближчими днями ДТЕК хоче збільшити постачання імпортної е/е до 600 МВт-год. Водночас збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту потрібно майже втричі – до 2ГВт. Для цього наразі вживають певних технічних заходів.

"Зараз ми не обираємо між дорогим і дешевим кіловатом, а між тим є він чи його немає", - зауважив топменеджер ДТЕК та додав, що вартість електроенергії, яку виробляють генератори, сягає 20 грн/кВт-год.

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У п’ятницю, 27 січня, дефіцит потужності в енергосистемі є значним, у десятьох областях ввели аварійні відключення.