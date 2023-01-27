Рекордне зростання акцій виробника предметів розкоші LVMH призупинилось: причина

Рекордне зростання акцій Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ненадовго зупинилося в п'ятницю - оновлені дані про продажі компанії за четвертий квартал викликали певне розчарування через вплив китайських перебоїв.

Про це пише Reuters.

Компанія, яка володіє десятками люксових брендів, включаючи будинки моди Louis Vuitton і Dior, пізно ввечері в четвер повідомила, що її продажі зросли на 9% в четвертому кварталі, оскільки покупці в Європі і США розщедрилися під час святкового сезону, що допомогло частково компенсувати перебої, викликані COVID-19 в Китаї.

Але деякі аналітики зосередилися на маржі, затьмаривши блиск зростання продажів у четвертому кварталі.

Акції компанії спочатку впали в п'ятницю, але до 09:56 за Гринвічем зросли приблизно на 0,6%.

Фінансовий директор LVMH Жан-Жак Гіоні заявив у четвер, що компанія вирішила зберегти маркетингові інвестиції у другому півріччі на рівні 30% вище, ніж у попередньому році, незважаючи на нижчий ріст доходів, але не очікувала такого різкого спаду бізнесу в Китаї в грудні.

Серед гучних маркетингових подій - поглинання Dior лондонського Harrods під час свят, а також показ мод в Єгипті, декораціями для якого слугували піраміди.

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Наприкінці року індустрія розкоші в Китаї зазнала удару через локдауни, за якими послідував сплеск інфекцій, коли їх було скасовано.

Очікується, що індустрія розкоші стане одним з найбільших переможців від послаблення обмежень, які місяцями стримували покупців від відвідування магазинів у Китаї.

Нагадаємо:

Акції Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) піднялися до нового рекордного максимуму, у результаті чого ринкова капіталізація групи вперше досягла 400 мільярдів євро.

Ілон Маск перестав бути найзаможнішою людиною світу після стрімкого падіння вартості акцій його компанії Tesla цього року через суперечки з придбанням Twitter.

Маска витіснив з першого місця Бернар Арно, виконавчий директор групи компаній LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, найбільшого в світі виробника предметів розкоші.

Економічна правда