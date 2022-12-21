МВФ може вийти на велику програму з Україною з фінансуванням у березні – Рашкован

Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB), яку остаточно затвердив МВФ 19 грудня, у разі її успішного проходження у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.

Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован на щорічній конференції асоціації "Професійний уряд" (PGA), пише "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваємось у березні вийти на більшу програму, яка вже буде частиною процесу реконструкції та допомагатиме побудувати "макрофреймворк" для інших донорів", - сказав Рашкован.

Він додав, що у затвердженій PMB містяться умови, які мають продемонструвати іншим донорам та партнерам, що Україна здатна "не лише воювати з Росією під час війни, а й у таких складних умовах впроваджувати зміни у своїй політиці, щоб робити макрокорекцію, приводити економічну ситуацію більше в порядок, зменшувати бюджетний дефіцит, не дозволяти монетарного фінансування наступного року, працювати більше із донорами".

"Рівень невизначеності дуже високий, але програма на чотири місяці, під час них ми маємо показати, що Україна здатна реалізовувати складні програми", - додав Рашкован.

За його словами, Міжнародний валютний фонд, на відміну від багатьох інших міжнародних фінансових організацій, не є банком розвитку, але "працює над створенням макрорамки, в якій можна щось планувати" і яку аутсорсять інші донори та кредитори.

Так, йдеться про контроль над макроекономічною, бюджетною фіскальною, монетарною політиками.

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"Щоб МВФ міг їх запевнити, що уряд проводитиме політики, які матимуть змогу підтримати реконструкцію", - резюмував заступник виконавчого директора фонду.

При цьому, говорячи про План відновлення України, Рашкован закликав перестати говорити про великі оцінки її вартості - $350 млрд, $750 млрд, $1 трлн, а зайнятися меншими, але конкретними пілотними проєктами.

"Треба перестати говорити про такі великі гроші, вони нікого не приваблюють, вони тільки створюють дуже великий страх, що це дуже великі гроші, яких ніхто не може знайти.

Тому нам треба розпочинати невеликі пілоти з реконструкції невеликих міст - Макарів, Бородянка, Гостомель", - вважає він.

Рашкован також сказав, що не вірить у "великий план Маршалла для України", тому що це інша інфраструктура фінансової допомоги у світі, але вірить у координацію, в якій участь України є ключовою.

Водночас він закликав "довіритися і полюбити інститути", говорячи про створення інституту відновлення як імплементаційного механізму за участю накопиченого у світі досвіду таких інститутів, бажано максимально неполітизованого.

"Без інститутів не зможемо нічого побудувати: це не справа декількох людей, які на колінці вирішуватимуть процеси реконструкції, а тисячі й тисячі проєктів на багато років у всій країні", - заявив він.

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Нагадаємо:

Керівництво Міжнародного валютного фонду схвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

Економічна правда