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"Фінансовий Рамштайн": донори України створили координаційну платформу та провели першу зустріч

Четвер, 26 січня 2023, 18:17 - Анастасія Жарикова
 
t.me/Denys_Smyhal

У четвер, 26 січня, розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа  для підтримки процесу відновлення, відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк. 

До платформи зможуть приєднатись з часом й інші донори.

"Зустріч розпочинає більш широкий процес з метою забезпечення покращеної координації між усіма ключовими гравцями, які надають короткострокову фінансову підтримку, а також довгострокову допомогу на етапі реконструкції, спираючись на результати конференцій у Лугано, Берліні та Парижі, допомогти подолати розрив між потребами та ресурсами", – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

В установы додали, що ЄС сповнений рішучості продовжувати відігравати важливу роль у підтримці процесу відновлення та реконструкції в Україні, яка прямує до членства в ЄС, гарантуючи, що "інвестиції йдуть рука об руку з реформами".

Всього ЄС, країни-члени та європейські фінансові установи вже надали Україні до 49 млрд євро фінансової, бюджетної, екстреної, гуманітарної та військової допомоги.

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Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення фінансового "Рамштайну" вже цього тижня.

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