Турецька Karpowership допоможе Україні з електропостачанням від енергокораблів

фото: ЕКУ

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія Україна" ("ЕКУ") підписав із турецькою компанією Karpowership меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба "ЕКУ".

Зазначається, що плавучі електростанції допоможуть у подоланні енергодефіциту в Україні.

"Компанії спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проєкт щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів.

Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні", - йдеться у повідомленні.

Так, у рамках співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до їх електромереж та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі.

Для оцінки зазначеної можливості планують залучити уряди Молдови та Румунії.

"Karpowership радий співпрацювати з АТ "ЕКУ" задля пом’якшення енергетичної кризи в Україні", - сказала комерційний директор Karpowership Зейнеп Харезі.

"Енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше", - додала вона.

"Енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак. Дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генеруючої інфраструктури України зростає. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених генеруючих потужностей є неможливим, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи.

Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові генеруючі потужності з метою цільового спрямування до української мережі. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми вирішення енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру", - зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

всі фото: еку

Нагадаємо:

Раніше турецька суднобудівна компанія Karpowership, яка є виробником, оператором і власником флоту енергокораблів, заявляла, що веде переговори про відправку плавучих електростанцій в Україну.

Економічна правда