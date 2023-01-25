Китай торік став головним експортером легкових автомобілів до РФ

Китай у 2022 році експортував у РФ на 40% більше легкових автомобілів до РФ, ніж роком раніше.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на Федеральну митну службу РФ.

Так, кількість ввезених в РФ машин становила 117 тис - Китай став лідером у цьому секторі.

При цьому торік із Китаю до РФ доставили майже 31 тис вантажівок - за рік показник зріс у 4 рази порівняно з попереднім.

Також у 2022 році Китай ввіз до Росії 2 тис автобусів та мікроавтобусів (зростання на 68%).

Крім цього, Росія імпортувала з Китаю 3 тис авто спецпризначення (аварійних і пожежних машин, автокранів, автобетонозмішувачів тощо) - утричі більше, ніж роком раніше.

Кількість ввезених у РФ китайських тракторів не змінилася і становила 89 тис.

За даними "Автостату", продажі в Росії нових легкових автомобілів минулого року впали на 59% порівняно з попереднім роком. Показник становив до 626,3 тис штук.

При цьому росіяни найчастіше купували російські марки, на другому місці розташувався корейський автопром (19,5% від продажів), на третьому - китайський (19,2%). Європейські марки становили 8,5% російського ринку.

За даними Митного управління Китаю, загальний обсяг товарообігу між Росією і КНР за підсумками 2022 року піднявся на 29,3%, до рекордних $190,271 млрд.

Нагадаємо:

Китайські бренди становлять майже третину автомобільного ринку Росії - цей сектор більше, ніж будь-який інший, демонструє зростаюче значення Китаю для економіки РФ після відходу західних компаній.

Російські автомобілі задовольняють попит за нижчими цінами - приблизно до 1,5 мільйона рублів ($23 961), а китайські - займають західну нішу цін вище 2,5 мільйона рублів.