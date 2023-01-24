Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки

Стримінговий сервіс Prime Video від Amazon із 25 січня закрикає всі білоруські підписки - відповідні листи сервіс розсилає користувачам, які вказали Білорусь як країну перебування під час реєстрації.

Про це пише "Интерфакс".

"Prime Video скасує раніше припинені підписки з 25 січня 2023 року. У результаті ви не зможете продовжувати стримінг контенту Prime Video", - йдеться в тексті листів.

В Amazon також уточнили, що будуть скасовані також підписки користувачів, які оформляли їх на території республіки, але зараз перебувають за кордоном. Їм пропонується заново зареєструватися з нової країни перебування.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що американський сервіс Amazon Prime Video обмежив для користувачів з Росії доступ до фільмів та серіалів за підпискою.

Хмарна платформа Amazon Amazon Web Services заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі.

Економічна правда