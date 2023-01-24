На Twitter подали до суду через несплату за оренду офісу в Сан-Франциско

Під керівництвом нового власника Ілона Маска компанія Twitter у грудні припинила сплачувати орендну плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско - орендодавець подав до суду.

Про це пише Bloomberg із посиланням на позов, поданий орендодавцем.

Власник будівлі - Sri Nine Market Square LLC - заявляє у позові, що Twitter не сплатив $3,36 млн орендної плати за грудень за свої офіси на Маркет-стріт, 1355, а також - $3,42 млн за січень.

Позов подали до суду штату Каліфорнія.

"Після того, як мільярдер став власником Twitter, він почав скорочувати витрати. Він звільнив половину співробітників, знизив орендну плату в інших офісах компанії по всьому світу і відмовився оплачувати деякі рахунки, наприклад, чартерний літак. Ці заходи були прийняті в той час, коли Маск має здійснити перший платіж за боргом у розмірі 12,5 мільярдів доларів, який він взяв на себе, щоб придбати Twitter.

Позов також пов'язаний з тим, що Ілон Маск виступає в якості свідка в суді у справі про шахрайство з цінними паперами в Сан-Франциско, де він захищає свій твіт про створення приватної компанії Tesla Inc", - нагадує агентство.

Згідно з позовом, Twitter орендує понад 460 000 квадратних футів на восьми поверхах будівлі в Сан-Франциско.

Компанія Sri Nine Market Square мала акредитив на 3,6 мільйонів доларів в якості застави, який Twitter повинен був збільшити до 10 мільйонів доларів у разі переходу контролю, що сталося, коли Маск купив компанію в жовтні за 44 мільярди доларів.

Згідно зі скаргою, Twitter стверджує, що не повинен був збільшувати кредитну лінію.

Sri Nine заявила, що скористалася існуючою кредитною лінією, щоб покрити грудневу орендну плату в розмірі $3,36 млн і частину орендної плати за січень, залишивши залишок на кредитній лінії на рівні $1.

Sri Nine намагається стягнути несплачену орендну плату і компенсацію за те, що Twitter порушує умови договору оренди, не збільшивши кредитну лінію до 10 мільйонів доларів.

Twitter, який розформував свій відділ зі зв'язків з громадськістю, не відповів на прохання про коментар.

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Економічна правда