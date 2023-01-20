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Nokia надає Україні 5 тисяч Wi-Fi роутерів і співпрацюватиме з Мінцифрою

П'ятниця, 20 січня 2023, 13:09 - Олексій Павлиш

Міністерство цифрової трансформації і фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв’язок в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram за результатами зустрічі у Давосі міністра Михайла Федороова із CEO Nokia Пекка Лундмарком.

Як розповіли в Мінцифри, домовилися спільно:

  • покращувати українську телеком-інфраструктуру
  • інтегруватися в міжнародний телеком-ринок
  • збільшити кількість телеком-фахівців в Україні
  • підсилити потужність українських інтернет-мереж

"Крім цього, CEO Nokia запропонував створити локальну групу експертів для консультування з відновлення, підвищення стійкості та модернізації цифрової інфраструктури. Також підтримку в будівництві магістрального інтернет-каналу через Чорне море, адже це зробить Україну привабливішою для відкриття офісів світових IT-компаній, як Amazon чи Meta", - йдеться у повідомленнію

З початку повномасштабного вторгнення компанія передала Україні 1 770 роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття шкіл. Незабаром надійде друга партія - ще 3 230 роутерів.

Економічнна правда

Мінцифри Nokia зв'язок інтернет телеком
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