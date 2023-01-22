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Іранська валюта впала до рекордно низького рівня: деталі

Неділя, 22 січня 2023, 13:54 - Ігор Пилипів

Іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня щодо долара в суботу 21 січня на тлі зростаючої ізоляції країни та можливих санкцій ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"У суботу на неофіційному ринку Ірану долар продавався за 447 000 ріалів у порівнянні з 430 500 напередодні.

Ріал втратив 29% своєї вартості після загальнонаціональних протестів після смерті під вартою в поліції 22-річної курдської іранки Махси Аміні 16 вересня", – йдеться в повідомленні. 

ЄС обговорює четвертий пакет санкцій проти Ірану, і дипломатичні джерела повідомляють, що наступного тижня до нових обмежень будуть додані члени Корпусу вартових ісламської революції. Але деякі країни-члени ЄС хочуть піти далі і класифікувати Корпус як терористичну організацію.

Зіткнувшись з інфляцією на рівні близько 50%, іранці, які шукають надійного притулку для своїх заощаджень, намагаються купувати долари, інші тверді валюти або золото.

Нагадаємо:

Іранські офіційні особи повідомили Сирії, що їм тепер доведеться платити більше за додаткові поставки нафти, що подвоїть ціну до понад 70 доларів за барель.

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Економічна правда
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