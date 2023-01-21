Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 мільярд доларів з продажу своїх перших в історії облігацій 

getty images

Фонд міжнародного розвитку, який створений урядами країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) майже 50 років тому, залучив 1 млрд доларів, продавши свої перші в історії облігації.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на продовольчу безпеку, охорону здоров'я, інфраструктуру, освіту, зайнятість та проекти у сфері відновлюваної енергетики.

Трирічні облігації, за якими інвестори отримають – 4,5%, також будуть класифіковані як облігації "сталого розвитку".

Це ярлик, який має все більшу привабливість для інвесторів, які все частіше прагнуть використовувати свої ресурси більш екологічно та соціально корисними способами.

Керівник відділу фінансування Фонду ОПЕК Мартіна Міллс Янсен повідомила, що центральні банки з Близького Сходу, Європи та Азії та інші типи "офіційних" установ, в тому числі зі Сполучених Штатів, склали 62% покупців облігацій.

Комерційні банки склали ще 19%, компанії з управління активами, страхові та пенсійні фонди - майже все інше.

Географічно 52% покупців були з регіону Європи, Близького Сходу та Африки, 27% - з Азійсько-Тихоокеанського регіону та 21% - з Північної Америки.

Однією з умов Фонду є те, що він інвестує лише в країни, які не є членами ОПЕК.

Спочатку він планував продати облігації минулого року, але відклав ці плани, коли глобальний сплеск процентних ставок, спричинений інфляцією та війною в Україні, розхитав ринки фінансування.

Нагадаємо:

Найкращий початок року для прибутковості облігацій сприяє безпрецедентному продажу боргових зобов'язань урядами та компаніями по всьому світу.