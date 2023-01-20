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На суботу Київ отримав ліміт, який покриє 63% потреби у світлі, Дніпропетровщина – 51%

П'ятниця, 20 січня 2023, 20:37 - Анастасія Жарикова

У суботу, 20 січня, Київ матиме обмеження електроенергії, що закриє 63% потреби міста, Дніпро та область – 51%.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив, що Київ на суботу отримав обмеження електроенергії в 927МВт на день (615МВт вночі), а Дніпро та Дніпропетровську область ліміт складає 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі). 

Також Коваленко зауважив, що в українські енергосистемі вдалося щедо збільшити генерацію електроенергії – енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції.

Нагадуємо:

Попри те, що у п’ятницю прогнозується незначно вище споживання електроенергії, ніж у четвер, дефіцит скоротився завдяки додатковій генерації.

Виробництво електроенергії зросло через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також "зеленої" генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). 

енергетика електроенергія Київ
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