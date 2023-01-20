АРМА пояснило, чому не веде окремий облік російських та білоруських активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів не має жодних повноважень визначати належність будь-якого активу бенефіціарному власнику: АРМА працює з активами, а не їхніми власниками, останніми займаються виключно правоохоронні органи в межах кримінальних справ.

Про це йдеться у роз'ясненні Агентства з приводу заяв про відсутність звітів щодо управління російськими та білоруськими активами.

"Законодавчо визначеним поняттям, яке дозволяє пов’язати арештований актив з росіянами чи білорусами, є кінцевий бенефіціарний власник (КБВ). Жодних повноважень визначати належність будь-якого активу бенефіціарному власнику в АРМА немає", - заявили в АРМА.

Там пояснили, що Агентство працює з активами, а не їх власниками, останніми займаються виключно правоохоронні органи в межах кримінальних справ.

"Номінація активів російськими чи білоруськими - не гра слів і припущень, це мають бути юридично встановлені факти, вичерпна інформація, яка відсутня в АРМА, як і компетенція визначати такі факти. Якби Агентство навіть гіпотетично взялося за формування відповідного переліку на основі наявної в судових ухвалах інформації, подібний "реєстр" був би неповним, неточним та юридично нікчемним.

Що стосується пресрелізів АРМА про заходи управління російськими активами, така інформація подається в конкретних випадках виключно на основі даних, які публічно озвучують правоохоронні органи", - йдеться у позиції АРМА.

Там додали, що відновлення публічного доступу до Реєстру арештованих активів, (наступного тижня планується запуск у промислову експлуатацію), який наразі обмежено постановою уряду на період дії воєнного стану, жодним чином не вирішить вищевказану проблему.

"Технічно маркувати російські активи у реєстрі не складно, однак це можливо лише тоді, коли суд за клопотанням правоохоронців чітко вказуватиме на КБВ з Росії/Білорусі (зрештою, згідно чинного законодавства, це саме компетенція суду)", - пояснює АРМА.

"АРМА не має повної інформації про належність арештованих активів росіянам/білорусам та не наділене можливостями і повноваженнями для створення такої інформації, отже, вказані дані не є публічною інформацією та не можуть бути надані у відповідь на запити", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо:

У StateWatch заявили, що агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після початку великої війни російських та білоруських активів через необхідність" застосування значних інтелектуальних зусиль".

Економічна правда