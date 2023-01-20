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АРМА пояснило, чому не веде окремий облік російських та білоруських активів

П'ятниця, 20 січня 2023, 17:55 - Олексій Павлиш

Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів не має жодних повноважень визначати належність будь-якого активу бенефіціарному власнику: АРМА працює з активами, а не їхніми власниками, останніми займаються виключно правоохоронні органи в межах кримінальних справ.

Про це йдеться у роз'ясненні Агентства з приводу заяв про відсутність звітів щодо управління російськими та білоруськими активами.

"Законодавчо визначеним поняттям, яке дозволяє пов’язати арештований актив з росіянами чи білорусами, є кінцевий бенефіціарний власник (КБВ). Жодних повноважень визначати належність будь-якого активу бенефіціарному власнику в АРМА немає", - заявили в АРМА.

Там пояснили, що Агентство працює з активами, а не їх власниками, останніми займаються виключно правоохоронні органи в межах кримінальних справ.

"Номінація активів російськими чи білоруськими - не гра слів і припущень, це мають бути юридично встановлені факти, вичерпна інформація, яка відсутня в АРМА, як і компетенція визначати такі факти. Якби Агентство навіть гіпотетично взялося за формування відповідного переліку на основі наявної в судових ухвалах інформації, подібний "реєстр" був би неповним, неточним та юридично нікчемним. 

Що стосується пресрелізів АРМА про заходи управління російськими активами, така інформація подається в конкретних випадках виключно на основі даних, які публічно озвучують правоохоронні органи", - йдеться у позиції АРМА.

Там додали, що відновлення публічного доступу до Реєстру арештованих активів, (наступного тижня планується запуск у промислову експлуатацію), який наразі обмежено постановою уряду на період дії воєнного стану, жодним чином не вирішить вищевказану проблему.

"Технічно маркувати російські активи у реєстрі не складно, однак це можливо лише тоді, коли суд за клопотанням правоохоронців чітко вказуватиме на КБВ з Росії/Білорусі (зрештою, згідно чинного законодавства, це саме компетенція суду)", - пояснює АРМА.

"АРМА не має повної інформації про належність арештованих активів росіянам/білорусам та не наділене можливостями і повноваженнями для створення такої інформації, отже, вказані дані не є публічною інформацією та не можуть бути надані у відповідь на запити", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо:

У StateWatch заявили, що агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після початку великої війни російських та білоруських активів через необхідність" застосування значних інтелектуальних зусиль".

Економічна правда

АРМА активи Росія Білорусь
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