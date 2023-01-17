АРМА не звітує про арештовані російські активи через необхідність "застосування інтелектуальних зусиль"

Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після початку великої війни російських та білоруських активів через необхідність" застосування значних інтелектуальних зусиль".

Про це йдеться у повторній відповіді АРМА на звернення аналітиків Trap Aggressor у звʼязку із відкриттям провадження Омбудсменом через приховування інформації про російські активи, повідомляє StateWatch.

Аналітики зазначають, що після остаточної відмови АРМА оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України були передані в його управління, в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.

Відмову у наданні інформації в Агентстві пояснили двома причинами. Зокрема, в АРМА віднесли інформацію про перелік російських та білоруських активів, їхньої вартості та власників до службової інформації у зв’язку з дією воєнного стану та його загрозами.

А також заявили, що не ведуть окремий облік цих арештованих активів, а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації.

"Формування ж інформації за запитуваними Вами, критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення", – йдеться у відповіді АРМА.

Натомість в Trap Aggressor підкреслили, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів.

"Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами, і хто саме управляє цими активами. Через це не можливо оцінити ефективність АРМА", - наголошують аналітики.

Нагадуємо:

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження про порушення права на інформацію на АРМА – агентство не надало переліку російських та білоруських активів, які були арештовані після 24 лютого і передані в його управління.

Раніше повідомлялось, що в АРМА не знають, скільки коштів отримав бюджет від управління російськими активами.