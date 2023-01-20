Експрем’єр Британії Джонсон отримав найбільший донат в історії парламенту

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії та нині депутат Палати громад Борис Джонсон отримав найбільший донат в історії британського парламенту – 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Sky News.

Шестизначна сума надійшла від прибічника Brexit та криптоінвестора Крістофера Харборна.

Минулий рекордний донат, згідно з даними виборчої комісії, був у 6 разів меншим – 150 тис фунтів Майклу Гоуву в 2009 році.

Колишній прем’єр-міністр зараз є депутатом парламенту, а гроші Харборна перевищують загальну суму пожертвувань серу Кейру Стармеру.

Раніше лідер Лейбористської партії отримував найбільше пожертвувань для членів парламенту – декілька пожертвуваннь в розмірі 740 тис фунтів стерлінгів, продемонстрував інструмент Westminster Accounts Sky News.

Видання зазначає, що гроші від політичних пожертвувань використовуються для фінансування таких речей, як передвиборча кампанія, персонал і витрати на офіс. Також їх можна використовувати для підтримки колишніх прем’єр-міністрів у суспільному житті після їх прем’єрства.

Нагадуємо:

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав 276 130 фунтів стерлінгів гонорару (близько 316 тис євро) за виступ перед американськими страховими агентами та брокерами на конференції у Колорадо-Спрінгс (США).