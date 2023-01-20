Техногігант SAP надасть 1000 безкоштовних ліцензій на програмне забезпечення для Міноборони

Німецький IT-гігант SAP надасть 1000 безкоштовних ліцензій на програмне забезпечення для Міноборони України.

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, про це домовились з головним виконавчим директором SAP Крістіаном Кляйном.

"SAP - топовий виробник софту у світі. Ліцензії необхідні для прозорих закупівель. Продукти SAP допомагають нам запроваджувати інновації та системні підходи в армії. Фактично змінювати менеджмент.

Крім того, українські клієнти зможуть безоплатно користуватися програмним забезпеченням та хмарними сервісами SAР протягом першого кварталу 2023 року", - написав Федоров.

Також на зустрічі, за словами міністра, обговорили подальшу технологічну підтримку.

"Завдяки технологіям Україна стає швидкою та ефективною. Це наша конкурентна перевага перед росіянами.

Дякую SAP за послідовну підтримку України, приєднання до Дія.City та цифрову блокаду РФ. 8 січня 2023 року компанія припинила надавати ІТ-послуги росіянам. Але РФ поки що вдається обходити санкції щодо використання програмного забезпечення. Виправлятимемо це разом", - додав глава Мінцифри.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що техногігант SAP поступово розпочне зупинку підтримки своїх продуктів в банках, оборонних, нафтових та металургійних компаній РФ.

Економічна правда