Перебої з 11 тисячами авіарейсів у США могли статися через видалений файл

Федеральне управління цивільної авіації США попередньо заявило, що персонал "ненавмисно видалив файли", що призвело до перенесення чи скасування 11 тисяч авіарейсів.

Про це повідомляє Reuters.

В середині січня збій в роботі ключової комп'ютерної системи Notam спричинив тимчасову зупинку польотів по всій країні, через що було зірвано понад 11 тисяч рейсів. Це перша загальнонаціональна затримка авіарейсів з часів терактів 11 вересня 2001 року.

В управлінні заявили що проблема сталася, коли персонал працював "над виправленням синхронізації між основною базою даних і резервною базою даних". Наразі жодних доказів кібератаки або зловмисного наміру не встановлено.

Виконуючий обов'язки очільника управління Біллі Нолен планує провести в п'ятницю віртуальний брифінг для законодавців і співробітників, які шукали подробиці того, що пішло не так з базою даних повідомлень пілотів.

Раніше американський авіарегулятор назвав попередньою причиною збою в роботі критичної системи оповіщень Notam пошкоджений файл бази даних. Система забезпечує пілотів, екіпажі літаків та інших користувачів повітряного простору США важливими повідомленнями з питань безпеки.

Управління заявило, що провело необхідні ремонтні роботи в системі "і зробило кроки, щоб зробити систему повідомлень для пілотів "більш стійкою".

Минулого тижня група з понад 120 американських законодавців заявила, що збій у роботі комп'ютера був "абсолютно неприйнятним", і зажадала від управління пояснити, як воно буде уникати подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадуємо:

У середу американський авіарегулятор зупинив польоти по всій країні після збою у роботі ключової системи оповіщення пілотів Notam