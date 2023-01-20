Привиди FTX: криптогігант Genesis подав на банкрутство

Один з найбільших криптовалютних кредиторів Genesis подав заяву про банкрутство у суд Мангеттена після того, як крах криптобіржі FTX вдарив по ринку і спричинив проблеми з фінансами для низки компаній.

Про це повідомляє CNBC.

Компанія вказала понад 100 тисяч кредиторів у своїй заяві про банкрутство із загальною сумою зобов'язань від 1,2 млрд дол до 11 млрд дол, згідно з документами про банкрутство.

Як раніше повідомляло Financial Times, Genesis винна кредиторам понад 3 млрд дол, в тому числі 900 млн дол клієнтам Gemini, криптобіржі Кемерона і Тайлера Вінклвоссов, і 280 млн євро голландській біржі Bitvavo.

Три окремі клопотання були подані щодо холдингових компаній Genesis. У своїй заяві компанія зазначила, що йдеться лише про бізнес Genesis з криптокредитування крипто-хедж-фондам і позабіржовим фірмам. Напрямки компанії щодо деривативів і спотової торгівлі функціонуватимуть безперешкодно, так само як і Genesis Global Trading.

Genesis подав заяву про банкрутство після багатомісячних спекуляцій щодо того, чи буде компанія йти на цей крок. Кількома днями раніше Комісія з цінних паперів і бірж подала позов проти неї та колишнього бізнес-партнера компанії Gemini за незареєстрований пропозицію і продаж цінних паперів.

Наразі Genesis веде переговори зі своїми кредиторами. Банкрутство ставить фірму в один ряд з іншими збанкрутілими криптобіржами, зокрема BlockFi, FTX, Celsius і Voyager.

Падіння FTX у листопаді призвело до заморожування ринку і змусило клієнтів шукати способи виведення коштів. Раніше The Wall Street Journal повідомило, що після краху FTX компанія Genesis звернулася за екстреною допомогою в розмірі 1 млрд дол, але не знайшла зацікавлених сторін.

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Нагадуємо:

Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.