Twitter зрівняв ціну підписки Blue на Android і iOS до 11 доларів на місяць

Twitter заявив у середу, що підписка на Twitter Blue для Android коштуватиме 11 доларів на місяць - стільки ж, як і для підписників на iOS, при цьому пропонуючи дешевший річний план для веб-користувачів у порівнянні з щомісячними платежами.

Про це пише Reuters.

Таким чином, синя галочка - раніше безкоштовна для перевірених акаунтів політиків, відомих особистостей, журналістів та інших громадських діячів - тепер буде відкрита для всіх, хто готовий платити.

"Минулого року ця функція була впроваджена, щоб допомогти Twitter збільшити доходи, оскільки власник компанії Ілон Маск бореться за утримання рекламодавців.

Користувачі Android зможуть придбати щомісячну підписку Twitter Blue за $11, таку ж ціну, як і для користувачів iOS від Apple.

Вища ціна для користувачів Android, ймовірно, компенсує плату, яку стягує магазин Google Play Store для Android, подібно до App Store для Apple", - пише агентство.

Річний план підписки на Blue, доступний лише в Інтернеті, коштує $84.

Знижка для веб-користувачів буде доступна в таких країнах, як США, Канада, Велика Британія, Японія, Нова Зеландія та Австралія, повідомили в Twitter.

Раніше в грудні Маск додав, що основна синя галочка Twitter матиме вдвічі менше реклами, а до наступного року платформа запропонує вищий рівень без реклами.

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Економічна правда