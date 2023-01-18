У Держспецзв’язку розповіли, в яких областях найгірша ситуація зі зв’язком

Найбільші труднощі з мобільним зв’язком внаслідок пошкоджень інфраструктури спостерігаються в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь на пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

У Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій – 47,6%. Також у зв'язку з відключеннями електроенергії значних труднощів із зв'язком зазнають Одеська (67,6%) та Черкаська області (68,4%) області.

На решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70% від загальної кількості базових станцій.

"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі – це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані", - сказав Щиголь.

Голова Держспецзв’язку нагадав, що після перших масованих атак росіян на енергетичну інфраструктуру цей показник впав до 40%.

Нагадуємо:

В Україні у 2022 році залучено 22 тисячі терміналів Starlink, 80% звільнених міст частково з відновленим інтернетом.