80% звільнених міст частково з відновленим інтернетом – Мінцифри

В Україні у 2022 році залучено 22 тисячі терміналів Starlink, 80% звільнених міст частково з відновленим інтернетом.

Про це йдеться у презентації Мінцифри про головні телеком-досягнення за 2022 рік.

"Україна - серед країн з найбільшою кількістю Старлінків. Понад 22 тисячі терміналів отримали за ініціативою Мінцифри", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що інтернет-покриття в Україні - найбільше в Європі.

"Це вдалося завдяки Інтернет-субвенції. Цьогоріч понад 130 тисяч українців у 420 селах вперше змогли підключити свої домівки до інтернету. А 1140 соцзакладів отримали Wi-Fi.

2500+ українських шкіл мають Wi-Fi в укриттях. Разом з телеком-компаніями забезпечували інтернет не лише на землі, а й під землею", - звітують в Мінцифри.

Також серед телеком-досягнень назвали те, що системи Tesla Powerwall вперше з’явилися в Україні - отримали близько 50 систем від Ілона Маска, що допомагають бути на зв’язку в найгарячіших точках, попри тривалі знеструмлення.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому один із пріоритетів міністерства на 2023 рік - стійкість інтернет-мереж, щоб українці були на зв’язку навіть під час тривалих знеструмлень.

Читайте також: "Мережі працюють, але їх ресурс не може всіх задовольнити". Мінцифри про мобільний зв'язок та інтернет в блекаут

Економічна правда