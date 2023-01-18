СЕО monobank заохочує бізнес в Україні видаляти російську зі своїх інтерфейсів

Співзасновник та СЕО monobank Олег Гороховський вважає, що бізнес в Україні має переходити на українську мову та повністю прибрати з інтерфейсів російську.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

Він наголосив, що в Україні кожен має право говорити будь-якою мовою, але вважає, що в бізнесі треба діяти інакше.

"Кожен має право розмовляти будь-якою мовою, але вважаю, що бізнеси в Україні мають переходити на українську і видаляти російську із своїх інтерфейсів", – заявив Гороховський.

СЕО monobank дотримується такої думки навіть попри те, що російськомовні сторінки в інтернеті індексуються краще, тобто їх бачитиме більше людей.

"Мова не про бізнес. Мова про громадянську позицію тих, хто займається бізнесом в Україні. Українським компаніям не потрібна російська мова взагалі", – підкреслив топ-менеджер mono.

Також він поділився досвідом відмови від російського інтерфейсу в його банку.

"Коли ми одними з перших відмовилися від російських інтерфейсів, то хвилювалися, як відреагують клієнти, які обрали російську мову в інтерфейсі. Тоді їх було, якщо не помиляюся, понад 35%. Це було сміливе рішення", – розповів Гороховський.

За його словами, потім в mono провели експеримент: клієнтів, які зверталися в підтримку російською запитували, чи не заперечуватимуть вони, якщо оператор відповідатиме їм українською.

"Коли ми побачили, що 97,5% клієнтів кажуть, що їм байдуже – "відповідайте тією мовою, якою вам зручно", то зрозуміли, що питання мови в Україні штучне.

В Ізраїлі англомовних інтерфейсів не знайти, не те що російськомовних. Навіщо нам російська мова в інтерфейсі? Я вважаю, що це не про свободу вибору, це питання про позицію бізнесів", – резюмував Гороховський.

Читайте більше в інтерв'ю: Олег Гороховський: Зараз за мільярд доларів я б Monobank не продавав

Нагадуємо:

Проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі.