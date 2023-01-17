Рівень безробіття в Україні становить близько 30% – Мінекономіки

Рівень безробіття в Україні становить близько 30%, роботу шукають 2 мільйони українців в середині країни та ще 2,7 мільйона осіб, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.

Про це заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Укрінформ.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн – всередині країни", – сказала очільниця Мінекономіки.

Вона наолосила, що дуже сильним викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Міністр додала, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, в програмі "Армія відновлення".

Нагадуємо:

Кабмін продовжив на 2023 рік програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.