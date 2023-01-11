Уряд продовжив на рік виплати компенсацій бізнесу за працевлаштування переселенців

Кабмін продовжив на 2023 рік програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 10 січня, повідомляє Урядовий портал.

"Рішення уряду передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у повідомленні.

"Запропоновані зміни дозволять продовжити в 2023 році реалізацію даної програми, яка є затребуваною серед роботодавців. Минулого року нею скористались понад 10 тисяч підприємців.

Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік становлять 308 млн грн при прогнозному працевлаштуванні 23 тис. осіб.

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року.

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Мета програми - пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення, пояснили в уряді.

За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.

Економічна правда