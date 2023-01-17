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Фонд гарантування виставив на аукціон кредити "Промінвестбанку"

Вівторок, 17 січня 2023, 16:25 - Олексій Павлиш

У системі Prozorro.Продажі 1 лютого 2023 року відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів. 

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юрособою - одним із найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для промисловості.

При цьому активи на продаж виставляються уперше.

Зазначається, що заборгованість за договорами на початок грудня 2022 року становила майже 3,9 млрд грн. При цьому у заставу банку передано нерухоме та рухоме майно, майнові права та товари в обороті.

Зокрема:

  • об'єкти нерухомості, що розміщуються у м. Суми, загальною площею понад 25 тис. кв.м., у тому числі - виробничі та адміністративні будівлі, склади, ангар, інженерний корпус тощо;
  • виробниче обладнання, обладнання та устаткування (станки, трансформатори, електропарогенератор тощо);
  • право вимоги грошових коштів за контрактами;
  • готова продукція (блоки компресора, блоки автоматики тощо).

Стартова ціна реалізації лота - 3,87 млрд грн.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах - за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду за посиланням.

У Фонді зауважили, що предметом продажу є право вимоги за кредитними договорами, а не заставне майно.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитним договорами. 

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ "Промінвестбанк".

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив перерахування 17 мільярдів гривень з рахунків російських банків, які ліквідуються, до спеціального фонду державного бюджету.

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів Промінвестбанк кредити аукціон
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Економічна правда
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