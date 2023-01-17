В поїздах Інтерсіті до кінця року запрацює Wi-Fi від Starlink

УЗ

До кінця року в усіх поїздах Інтерсіті в Україні працюватиме Wi-Fi від терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді Інтерсіті та підводимо підсумки", – написав він.

Керівник компанії розповів, що один з поїздів Інтерсіті обладнали старлінками та відправляли його за різними маршрутами понад 100 днів.

Результати тестування продемонстрували доступність на маршруті на 97%, швидкість інтернет-з’єднання до 100 Мбіт/с.

"Віце-прем’єр-міністр Кубраков поставив нам задачу тепер розвернути пілот на всі поїзди Інтерсіті. До кінця року задача буде виконана", – резюмував Камишін.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" оголосила про запуск програми лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі".