Центробанк РФ продав юанів на 47 мільйонів доларів: причина

Центральний банк Росії заявив у вівторок, що 13 січня продав китайських юанів на суму майже 47 мільйонів доларів, щоб купити рублі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Центробанк РФ почав компенсувати дефіцит бюджету від падіння доходів від нафти і газу за допомогою інтервенцій на валютних ринках.

Минулої середи Міністерство фінансів і Центральний банк РФ заявили, що збираються продавати юані на 3,2 мільярдів рублів в день з 13 січня по 6 лютого в рамках бюджетного правила Росії.

"Бюджетне правило означає, що якщо доходи Москви від нафти і газу знизяться, Росія буде продавати валютні резерви, щоб поповнити необхідну для бюджету кількість рублів.

Якщо ж доходи від нафти і газу зростуть і Міністерство фінансів заробить більше рублів, то воно буде купувати юані для поповнення своїх валютних резервів.

Всього Мінфін хоче продати юанів на 54,5 мільярда рублів (майже 800 мільйонів доларів) - саме стільки рублів потрібно для покриття дефіциту бюджету в січні", - пояснює агентство.

Операції Росії з юанем відбуваються в той час, коли Москва прагне відійти від західних валют, які вона часто називає "недружніми валютами", в умовах санкцій, і наблизити свою економіку до Китаю.

Нагадаємо:

РФ для експортних прибутків використовує схему з небанківською організацією та юанями.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що роль китайського юаня у міжнародних резервах продовжить збільшуватись.

Економічна правда