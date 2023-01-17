Видатки держбюджету з початку війни досягли понад 2,2 трильйонів: скільки виплатили військовим

Видатки загального фонду державного бюджету з початку великої війни до кінця 2022 року становили 2,23 трильйона гривень, з них майже третину виплатили військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби України.

У відомстві зазначили, що у грудні касові видатки становили 331,7 млрд гривень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії кошти розподілялись таким чином:

938,2 млрд грн (у грудні – 131,7 млрд грн) або 42,1% від загального обсягу – на оплату праці з нарахуваннями, на грошове утримання військовослужбовців – 721,9 млрд грн.

502,2 млрд грн (у грудні – 83,3 млрд грн) або 22,6% – на оплату використання товарів і послуг, зокрема для підтримки ЗСУ та на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

454,7 млрд грн (у грудні – 58,3 млрд грн) або 20,4% – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги ВПО, субсидій, стипендій.

Також 132 млрд грн або 5,9% було витрачено на обслуговування державного боргу та 106 млрд грн або 4,8% на трансферти місцевим бюджетам.

Мінфін

Нагадуємо:

Україна у 2022 році отримала близько 1 трильйона гривень від міжнародних партнерів.