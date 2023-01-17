Біткоїн продовжує підйом: за минулий тиждень курс зріс на 22%

У січні найпопулярніша криптовалюта світу - біткоїн - зросла у вартості на 26%, підскочивши на 22% лише за минулий тиждень і повернувшись вище рівня 20 тисяч доларів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що біткоїн демонструє кращі місячні показники з жовтня 2021 року.

За даними CoinGecko, Ethereum також зріс на 29% цього року, що допомогло збільшити вартість загального світового ринку криптовалют до понад 1 трлн доларів.

"Після важкого минулого року для криптовалют ми спостерігаємо певну форму середнього розвороту", - сказав аналітик Bespoke Investment Group Джейк Гордон, посилаючись на теорію повернення цін на активи до довгострокових середніх значень.

Дослідники заявили, що ставки інвесторів на більш райдужну макроекономічну картину призвели до стрибка більш ризикованих активів по всьому світу.

"Небагато криптовалют виграли більше, ніж bonk, який був запущений в кінці грудня на блокчейні Solana і до початку січня виріс на 5000%. Вітоді він знизився, хоча виріс 910% з початку року.

Це останній учасник гіперволатильного світу мем-монет, криптовалют, натхненних онлайн-мемами і жартами, і створений за зразком dogecoin, який став відомим завдяки твітам Ілона Маска", - пише агентство.

Навіть на своєму піку bonk коштував всього $0,000004873759 при ринковій капіталізації близько $205 млн.

Інші мемові токени також зросли: dogecoin та Shiba Inu зросли на 19% та 27% відповідно у 2023 році.

За даними Coindesk, cтаном на 12:50 за Києвом біткоїн торгувався по 21 124 дол, Ethereum - 1 562 дол.

Нагадаємо:

Після січневих втрат вартість біткоїна піднялась більш ніж на 28% - зростання є найкращим для першого місяця року з моменту 31%-го зростання в 2020 році до початку пандемії.

Економічна правда