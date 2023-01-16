З початку року курс біткоїна зріс на 28%

Після січневих втрат вартість біткоїна піднялась більш ніж на 28% - зростання є найкращим для першого місяця року з моменту 31%-го зростання в 2020 році до початку пандемії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані CoinGecko.

За даними CoinGecko, цей сплеск допоміг підняти загальну вартість цифрових активів до понад 1 трильйон доларів - рівень, нижче якого впала капіталіація після краху біржі FTX у листопаді.

Так, станом на 9:15 за Києвом біткоїн торгувався близько 21,1 тис дол. При цьому інші великі криптовалюти також дорожчають.

Так, курс Ethereum перевищив позначку 1500 дол, за останні 24 години він зріс на 3,4%, за тиждень - на 22,9%.

За даними Coindesk, станом на 10:48 за Києвом біткоїн торгувався по 20 788 дол.

Економічна правда