Прокуратура в Парижі відмовилась розглядати звинувачення TotalEnergies у допомозі армії РФ

Паризька прокуратура відмовила двом асоціаціям у розгляді заяви проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies за поставки пального російським військовим літакам, рішення оскаржать в апеляції.

Про це йдеться у заяві однієї з організацій-позивачок Razom We Stand.

Сторони отримали повідомлення про відмову у задоволенні скарги 10 січня. Прокуратура пояснила це тим, що після розгляду цього провадження, факти співучасті у воєнному злочині, інкриміновані компанії TotalEnergies, здавалися б недостатньо обґрунтованими, як на рівні доказів, так і умисності.

Однак, вважають позивачі, з низки викриттів газети "Le Monde" та неурядових організацій стало відомо, що компанія TotalEnergies не лише продовжувала працювати в РФ, а й отримувала прибутки від продажу газового конденсату, перетворення якого на гас давало змогу заправляти російські військово-повітряні сили.

"Ці викриття вимагають проведення розслідувань в умовах, коли присутність іноземних транснаціональних корпорацій в Росії також має ефект підтримки війни", – вважають позивачі. Відтак вони заперечують оцінку, зроблену прокуратурою, та вважають, що її рішення "продиктоване виключно політичними міркуваннями".

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand планують оскаржити це рішення перед Генеральним прокурором Франції в Апеляційному суді, "яке, на їхню думку, не буде підтверджено".

Нагадуємо:

Дві асоціації звернулися до французької прокуратури з заявою проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies за "співучасть у воєнних злочинах" у вигляді поставок пального російським військовим літакам.





