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У "Метінвесті" заявили, що санкції проти Новинського не вплинуть на роботу компанії

Вівторок, 6 грудня 2022, 15:01 - Анастасія Жарикова

Введені РНБО та затверджені президентом санкції щодо колишнього народного депутата та акціонера гірничо-металургійної групи "Метінвест" Вадима Новинського не вплинуть на роботу компанії.

Про це йдеться в заяві групи.

"Група "Метінвест" вважає за необхідне заявити, що введені санкції стосуються особисто Вадима Новинського і ніяк не вплинуть на стабільну роботу підприємств групи. Вадим Новинський опосередковано володіє 23,76% акцій Metinvest B.V. ", – повідомляється на сайті компанії.

Компанія продовжить свою операційну діяльність, зокрема й відвантаження виробленої продукції споживачам та своєчасні виплати співробітникам, а також продовжить сплачувати податки й підтримувати ЗСУ.

Нагадуємо:

РНБО 2 грудня ввела санкції щодо, зокрема, колишнього народного депутата Вадима Новинського. 

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