"Нафтогаз" відкрив першу АЗС U.GO в Херсоні
НАК "Нафтогаз України" відкрив першу заправку мережі U.GO відкрито у деокупованому Херсоні.
Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Facebook.
"Щойно вирішено ситуацію з безпекою, ми відкрили першу заправку мережі U.GO у вільному українському Херсоні. Для понівеченого міста кожна заправка надважлива", - написав він.
Також він нагадав, що група "Нафтогаз" оприлюднила список та адреси заправок, що перебувають в її управлінні, які можуть працювати в умовах відключення електроенергії.
"Power Drive — це актуальний перелік АЗС брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, обладнані генераторами та готові працювати навіть в умовах блекауту", – йдеться в повідомленні компанії.
Наразі повністю незалежні від відключень електроенергії вже 579 АЗС в усіх регіонах України. Перелік постійно розширюється та доповнюється.
Нагадуємо:
У вересні стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO – перша черга з 30 АЗС запрацює у Києві та області.