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"Нафтогаз" відкрив першу АЗС U.GO в Херсоні

Понеділок, 16 січня 2023, 19:08 - Анастасія Жарикова

НАК "Нафтогаз України" відкрив першу заправку мережі U.GO відкрито у деокупованому Херсоні.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Facebook.

"Щойно вирішено ситуацію з безпекою, ми відкрили першу заправку мережі U.GO у вільному українському Херсоні. Для понівеченого міста кожна заправка надважлива", - написав він.

Також він нагадав, що група "Нафтогаз" оприлюднила список та адреси заправок, що перебувають в її управлінні, які можуть працювати в умовах відключення електроенергії. 

"Power Drive — це актуальний перелік АЗС брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, обладнані генераторами та готові працювати навіть в умовах блекауту", – йдеться в повідомленні компанії.

Наразі повністю незалежні від відключень електроенергії вже 579 АЗС в усіх регіонах України. Перелік постійно розширюється та доповнюється.

Нагадуємо:

У вересні стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO – перша черга з 30 АЗС запрацює у Києві та області.

АЗС Нафтогаз
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Економічна правда
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