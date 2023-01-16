Пальне на АЗС дешевшає. Причини

Вартість пального на українських АЗС від початку 2023 року лише зменшувалась.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, середня ціна літра дизелю з кінця 2022 року опустилась на 1,25% до 54,45 грн, бензину "А–95" – на 2,2% до 50,86 грн за літр, а скрапленого газу – на 4% до 28,26 грн за літр.

Зменшення вартості пального в роздрібних мережах пов'язане з падінням гуртових цін. За даними моніторингу консалтингової групи "А-95" в період з 6 січня по 13 січня вартість дизелю та бензину для гуртових покупців, якими зокрема є АЗС, опустилась на 3 грн/л і 2,25 грн/л, відповідно.

Зараз середня ціна дизпального у гурті становить 45 грн за літр, а бензину "А-95" – 43 грн за літр.

"На ринку зараз бензином і ДП торгують усі, ринок перелитий, що й тягне ціну вниз", – пояснив один зі співрозмовників профільного видання enkorr.

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